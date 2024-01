Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ätzende Flüssigkeit ausgetreten; Schulgebäude besprüht

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Ätzende Flüssigkeit ausgetreten

Wohl mehrere hundert Liter einer Lauge sind am Montagvormittag in einer Halle auf einem Firmengelände in der Dottinger Straße ausgetreten. Ein 41-jähriger war gegen 10.15 Uhr mit Arbeiten an der Deckenbeleuchtung der Halle beschäftigt. Dabei beschädigte er offenbar eine Leitung, aus der in der Folge die Flüssigkeit austrat. Zwei Mitarbeiter im Alter von 32 und 54 Jahren drehten die Leitung daraufhin ab. Während der 41-Jährige mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht werden musste, konnten die anderen beiden Männer nach einer ambulanten Untersuchung ihre Arbeit fortsetzen. Die Feuerwehr nahm die aufgelaufene Lauge mit einem Spezialsauggerät auf. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. (rd)

Esslingen (ES): Schulgebäude besprüht

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen Unbekannten, der in den vergangenen Tagen ein Schulgebäude in der Banatstraße besprüht hat. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, beschmierte der Unbekannte die Fensterfläche eines Nebengebäudes. Wohl über ein unverriegeltes Fenster gelangte der Täter anschließend ins Innere, wo er weitere Schmierereien anbrachte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro. (rd)

