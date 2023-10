Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw landet auf dem Dach

Werl (ots)

Am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 17-jähriger junger Mann aus Werl mit dem Pkw seiner Mutter die Industriestraße in Richtung Schützenstraße. An der Einmündung bog er offensichtlich mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in Richtung Bahnunterführung ab. Hier geriet er in den Gegenverkehr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach einer abrupten Lenkbewegung gegen ein Geländer am rechten Fahrbahnrand. Infolge der Kollision überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die hinzugerufene Polizei stellte während der Unfallaufnahme deutlich Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Zudem war der Werler ohne Führerschein mit dem Pkw der Mutter unterwegs. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Hier wurde dem 17-Jährigen wegen der folgenschweren Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen. Der Pkw ist erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der junge Mann muss sich nun vor Gericht verantworten wegen Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit im Straßenverkehr. (hn)

