Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Mann fährt in den Graben und flüchtet

Bad Sassendorf (ots)

In der gestrigen Nacht, gegen 01:20 Uhr, kam es auf der Beusingser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 45-jähriger Beckumer fuhr mit einem Mercedes Sprinter in Richtung Opmünden. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit dem Sprinter nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Stehen. Der Beckumer befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug und ließ sich von der Unfallstelle abholen, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die Meldung über den Unfall erfolgte über ein verbautes Notrufsystem im Fahrzeug. Daraufhin wurde ein Streifenwagen zum Unfallort entsandt. Aufgrund des erheblichen Schadens am Mercedes, war zu befürchten, dass der Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden Suchmaßnahmen im Nahbereich eingeleitet. Letztendlich konnte der Fahrer ermittelt werden und durch Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift im Kreis Warendorf angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ja)

