POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof und im Soester Süden

Soest (ots) - Zu einem Verkehrsunfall der etwas anderen Art kam es am gestrigen Donnerstag um 07:50 Uhr. Ein 25-jähriger Soester befuhr mit seinem Fahrrad die Korbacher Straße in Richtung Windmühlenweg. Dort wurde er von einem weißen Bulli überholt und sei nach eigenen Angaben vom Beifahrer angespuckt worden. Dies wollte sich der 25-jährige natürlich nicht gefallen lassen und trat kräftig in die Pedale um seinen ...

mehr