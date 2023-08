Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorrollerfahrer streift entgegenkommenden Pkw - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.08.2023, gegen 13:45 Uhr, hat ein Motorrollerfahrer auf der L 136 bei Steinen einen entgegenkommenden Pkw gestreift. Der 75-jährige Rollerfahrer zog sich dabei eine schwere Handverletzung zu und kam in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war er Ausgang einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenfahrende 69 Jahre alte Autofahrer wich noch in den Grünstreifen aus, konnte jedoch einen Streifvorgang nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte der Rollerfahrer. Der Sachschaden am Roller liegt bei ca. 2000 Euro, der am Pkw bei rund 4000 Euro.

