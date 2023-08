Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Frauen auf Diebestour

Freiburg (ots)

Zwei Frauen waren am Freitag, 11.08.2023, in Weil am Rhein auf Diebestour. Beendet wurden der Streifzug gegen 12:30 Uhr in einem Kaufhaus, als die beiden Frauen im Alter von 33 und 39 Jahren gestellt wurden, nachdem sie mit unbezahlten Waren den Kassenbereich passiert hatten. Bei ihrer Durchsuchung durch die verständigte Polizei tauchten eine Vielzahl anderer Waren auf, die mutmaßlich entwendet worden waren. Insgesamt ergab sich der Verdacht auf vier weitere Taten zum Nachteil von Geschäften in Weil am Rhein. Das mutmaßliche Diebesgut wurde beschlagnahmt.

