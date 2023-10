Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person (Folgemeldung)

Ense - Bremen (ots)

Wie bereits am gestrigen Donnerstag berichtet kam es auf der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Honda-Fahrerin aus Ense war in Richtung Höingen unterwegs, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Sie geriet auf den Gehweg und erfasste eine 70-jährige Frau aus Ense, die ebenfalls in Richtungen Höingen ging. Sie wurde zwischen dem Pkw und einer Mauer eingeklemmt. Die 70-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei Dortmund wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles zu dokumentieren. Der Bereich der Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell