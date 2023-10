POL-SO: Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht

Geseke (ots) - Am 18. Oktober, um 08:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Hof auf dem Tudorfer Weg gerufen. In dem Gebäude befinden sich drei Wohnungen und eine Firma. In einer gemeinsam genutzten Küche stand eine alte Kaffeemaschine auf dem Herd, die entsorgt werden sollte. Vermutlich stellte eines der im Haushalt lebenden Kinder unbemerkt den Herd an. Als der Brandmelder auslöste, wurden die Bewohner auf das Feuer aufmerksam und ...

