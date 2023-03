Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht nach Eigentümern sakraler Gegenstände

Bergisch Gladbach (ots)

Am 23.02.2023 entdeckte ein Zeuge gegen 18:20 Uhr zwei Plastiktüten vor dem Brunnen der Villa Zanders am Konrad-Adenauer-Platz in Bergisch Gladbach, in denen sich vier sakrale Gegenstände sowie Einbruchswerkzeug befanden. Der Zeuge verständigte die Polizei, die Gegenstände wurden sichergestellt.

Da die Vermutung besteht, die Fundstücke könnten eventuell aus einem Diebstahl stammen, wurden bereits umliegende Kircheneinrichtungen angefragt. Bis heute konnten die rechtmäßigen Besitzer noch nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei sucht nun öffentlich nach Hinweisen zur Herkunft oder zu den Eigentümern dieser Gegenstände. Es ist nicht auszuschließen, dass die Fundstücke zuvor von einem Grab entwendet wurden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

