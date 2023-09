Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Christian Pegel: "Behauptungen der CDU schlicht falsch"

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel weist die Behauptungen der CDU-Abgeordneten Ann-Christin von Allwörden in der jüngsten Pressemeldung Fragwürdiger Umgang mit Landesmitteln beim Thema "Warnitzer Feld" deutlich zurück:

"Die Behauptungen von Frau von Allwörden, dass Landesmittel über die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (LGE) in das Bauprojekt Warnitzer Feld in Schwerin geflossen seien, sind schlicht falsch und von mir im Innenausschuss auch nicht vorgetragen worden. Die LGE ist eine eigenständig arbeitende GmbH. Sie erhält keine Landesmittel, sondern arbeitet gewinnorientiert als Unternehmen am Markt mit ihrem Geld. Sie wird insbesondere nicht vom Land subventioniert. Der behauptete Zusammenhang der Schweriner Entscheidung zum Bauprojekt 'Warnitzer Feld' mit dem Landeshaushalt ist daher frei erfunden", erklärt Christian Pegel.

