POL-SO: Gespuckt oder nicht gespuckt - das ist hier die Frage

Ense - Bremen (ots) - Wie bereits am gestrigen Donnerstag berichtet kam es auf der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Honda-Fahrerin aus Ense war in Richtung Höingen unterwegs, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Sie geriet auf den Gehweg und erfasste eine 70-jährige Frau aus Ense, die ebenfalls in Richtungen Höingen ...

