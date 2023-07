POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße, Sachbeschädigungen und Tritte nach Polizeibeamte

Coesfeld (ots) - Am 08.07.2023, gegen 01:00 Uhr wurde bei einem 85-jährigen Mann das Küchenfenster seines Einfamilienhauses mit einem Besen eingeschlagen. Der 85-jährige bemerkte dies sofort und schaltete das Licht in seinem Schlafzimmer ein und ging in die Küche. Der oder die Täter hatten sich bereits entfernt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

