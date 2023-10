Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer verletzt

Erwitte (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Stirper Damm und Laurentiusstraße. Ein 18-jähriger Mann aus Erwitte befuhr mit seinem Nissan die Laurentiusstraße in Richtung Stirper Damm. In Höhe des Einmündungsbereiches beabsichtigte er nach rechts auf den Stirper Damm abzubiegen und übersah nach eigenen Angaben einen zeitgleich von links herannahenden Nissan eines 50-jährigen Lippstädters. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 50-jährige Verletzungen erlitt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell