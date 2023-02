Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 'Dem Spender sei ein Trullala' oder 'Geschenkt ist geschenkt...'

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Rosenmontag kurz nach 23 Uhr betritt ein 34-jähriger gut gelaunt eine Tankstelle in der Oberstadt. Dort sind noch andere bestgelaunte Personen. Die Laune dieser Menschen steigt sogar noch, als der 34-jährige mit den Worten "Euer Einkauf geht auf mich" ca. 200,- EUR in die "Menge" wirft. Einige nehmen dieses Geschenk dankbar an und gehen. Nun stellt der 34-jährige jedoch fest, dass er, durch seine Mildtätigkeit, nicht mehr in der Lage ist, sich selbst etwas zu kaufen. Er hätte sein Geld gerne wieder zurück und ruft die Polizei, um einen Diebstahl zu melden. Durch die Beamten wird ihm jedoch erklärt, dass keine strafbare Handlung erkennbar ist.

