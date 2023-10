Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: VW Caddy nach Unfallflucht gesucht

Lippstadt (ots)

Am 19. Oktober kam es gegen 12:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bökenförder Straße, in Höhe der Hausnummer 83. Ein Zeuge konnte einen silberfarbenen VW Caddy beobachten, der sein Fahrzeug im Bereich der Unfallstelle wendete und mit einem am Fahrbahnrand abgestellten blauen VW Golf zusammenstieß. Ohne sich um die Folgen des Sachschadens zu kümmern, fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Unionstraße davon. An dem flüchtigen Fahrzeug konnte das Kennzeichenfragment LP für Lippstadt abgelesen werden und dürfte im Bereich des Hecks beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell