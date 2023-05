Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuer im Papiercontainer

Am Sonntagmorgen brannte in Ehingen ein Papiercontainer aus.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr wurde der Polizei ein brennender Papiercontainer in der Hehlestraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte an und löschte rasch das Feuer. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen auf und klärt, wie es zu dem Brand kam. Sie schätzt den Schaden an dem Container auf 500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter den Papiercontainer in Brand gesteckt hatte.

