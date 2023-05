Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen/Steige - Psychisch gestörte Person

Eine angebliche Geiselnahme löste am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz aus.

Gegen 21.10 Uhr rief ein 29 Jahre alter Mann über Notruf bei der Polizei an. Er teilte mit, dass ein Unbekannter mit einer Maschinenpistole bewaffnet in seine Wohnung gestürmt sei. Der Mann bedrohe seine Familie und fordere die Herausgabe von Wertsachen. Dem 29-Jährigen sei es gelungen über ein Fenster zu flüchten. Es rückten daraufhin mehrere Streifenwagen aus. Die Beamten umstellten das Gebäude in der Bleichstraße. Während der Vernehmung machte der Mann einen zunehmend verwirrten Eindruck. Er stand auch augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung. Über umfangreiche Ermittlungen konnten die Beamten schließlich die Ehefrau des Mannes ausfindig machen. Sie gab an, dass es ihr gut geht. Eine Überprüfung der Wohnung bestätigte ihre Angaben. Alle Familienangehörigen wurden wohlbehalten angetroffen. Es lag keine Geiselnahme vor. Auf Grund des psychischen Zustands des 29-Jährigen brachten ihn die Beamten in eine Einrichtung für psychisch Kranke. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat.

