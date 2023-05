Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin ist betrunken

Eine rote Ampel überfuhr eine Pkw-Lenkerin. Nun ist sie ihren Führerschein los.

Ulm (ots)

Vor den Augen einer Polizeistreife missachtete am Sonntag gegen 01.20 Uhr eine 27 Jahre alte Frau eine Rotlicht zeigende Ampel in der Neue Straße. Bei der anschließenden Kontrolle der Autofahrerin stellten die Beamten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein der Frau.

