Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Hehler will im Auto vom Flohmarkt flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Sonntag, 18. Februar 2024, einen tatverdächtigen Hehler auf dem Flohmarkt an der Willy-Brandt-Alle in Erle gestellt. Ein Zeuge hatte um 11.41 Uhr die Polizei gerufen, weil er an dem Stand des Mannes Werkzeuge sah, die mit einem Firmenlogo gekennzeichnet waren und er den Verdacht hatte, die Ware sei gestohlen. Als die Beamten den Mann kontrollierten, kooperierte er zunächst. Während der Kontrolle gelang es dem Mann, plötzlich sein Auto zu starten und zunächst die Flucht zu ergreifen. Während seiner Fahrt über den Flohmarkt kam es zu erheblichen Verkehrsgefährdungen von Personen. Unter anderem beschädigte er bei seiner Flucht einen parkenden LKW und zwei Marktstände, wo das Auto schlussendlich auch zum Stillstand kam. Mitarbeiter eines Ordnungsdienstes hielten den Mann bis zum Eintreffen der nacheilenden Beamten fest. Die legten dem 19 Jahre alten Mann aus Moers Handschellen an und brachten ihn zur Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiwache. Die Beamten stellten sämtliche angebotenen Waren des Mannes zur Eigentumsermittlung sicher. Eine erste Überprüfung ergab, dass einige der Werkzeuge als gestohlen gemeldet waren. Eine Überprüfung der Kennzeichen des Fluchtautos ergab, dass sie ebenfalls als gestohlen gemeldet waren und nicht zu dem Auto passten. Auch ist der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug stellten die Beamten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen dauern an.

