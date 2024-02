POL-GE: Fahrmanöver endet mit Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots) - Gelsenkirchen Erle Samstag, 17.02.24, 06:00 - 07:30h Eine Privatperson zeigte eine Kundgebung mit Aufzug unter dem Motto "Demo 2.0 NRW" mit Auftakt in Gelsenkirchen an. Am Aufzug nahmen Teilnehmer aus fünf Fahrzeugen teil, die Teilnehmer wurden störungsfrei bis zur Stadtgrenze begleitet. Rückfragen bitte an: Polizei Gelsenkirchen Jerzynka, EPHK Leitstelle Telefon: 0209/365 2161 E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de ...

