Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Buer, Devesestraße / Neidenburger Straße Samstag, 17.02.24, 18:30h

Nachdem ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mehrere Kurven mit einem sog. "Drift" gefahren hatte, kam er im o. g. Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit dem erhöhten Bordstein an einer Bushaltestelle. Am Fahrzeug brach die Vorderachse. Vermutlich nur aufgrund des erhöhten Bordsteins geriet das Fahrzeug nicht in den dortigen Haltestellenbereich und es kam nicht zur Kollision mit einer dort wartenden Passantin. Der Führerschein des 18-jährigen wurde beschlagnahmt, am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die bei Eintreffen der Polizei bereits mit einem Linienbus abgefahrene Passantin an der Bushaltestelle wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell