Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Modau: Diebstahl aus Baucontainer

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Ober-Ramstadt/Modau (ots)

Auf eine Baustelle in der Straße "An der Etzwiese" hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende abgesehen.

Zwischen 8 Uhr am Samstag (5.8.) und 7.15 Uhr am Sonntag (6.8.) verschafften sich die Kriminellen unter Anwendung von Gewalt Zugang zur Baustelle. Aus einem dortigen Baucontainer entwendeten sie nach aktuellem Stand diverse Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in bisher unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330 - 0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

