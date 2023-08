Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrer flüchtet mit Beifahrerin nach Verkehrsunfall

Polizei sucht wichtige Zeugen

Dieburg (ots)

Am Sonntag (7.8.) kam es gegen 3 Uhr am Nordring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto den Nordring in Richtung Kreisverkehr Lagerstraße. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärten Gründen rückwärts mit einem am Straßenrand geparkten blauen Wagen.

Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um eine silberne Limousine. Nach momentanem Kenntnisstand handelt es sich um einen Mercedes. Bekannt ist zudem das Teilkennzeichen "DI - V". Das flüchtige Fahrzeug wurde durch den Zusammenprall ebenfalls stark im Heckbereich beschädigt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Heckstoßstange des Autos fehlt.

Der flüchtige Fahrer sowie seine Beifahrerin stiegen nach dem Zusammenprall aus und wurden von einem weiteren Autofahrer angesprochen, der ein schwarzes Fahrzeug lenkte. Dabei handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen BMW. Dieser Mann könnte ein wichtiger Zeuge sein, der möglicherweise Angaben zum flüchtigen Fahrer und dem Unfallhergang machen kann.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug und Insassen sowie dem unbekannten Zeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071 / 9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell