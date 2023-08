POL-DA: Darmstadt Arheilgen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster zurück im Seniorenheim - unsere Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5575572

Lorsch (ots) - Im Laufe der letzten Woche zw. Mo. 31.07.23 um Mo. 07.08.23 wurden auf dem Parkplatz des Schimmbades in Lorsch durch ein größeres, vermutlich landwirtschaftliches Fahrzeug zwei abgestellte Glascontainer beschädigt. An den Containern entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 70 60 rund um die Uhr entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

