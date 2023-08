Michelstadt (ots) - Mehrere Reifen von insgesamt drei auf einem Parkplatz in der Kellereibergstraße abgestellten Fahrzeugen, wurden in der Nacht zum Montag (07.08.) von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) ...

