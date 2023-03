Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - Monheim am Rhein - 2303082

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat in der Nacht zu Dienstag (21. März 2023) einen Müllcontainer in Monheim am Rhein angezündet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 2 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen Feuerwehr und Polizei, weil sie einen brennenden Plastikmüllcontainer auf Höhe der Schöneberger Straße 1/ Ecke Berliner Ring wahrgenommen hatten. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat gegen 2 Uhr rund um den Tatort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell