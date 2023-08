Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Bild-Infos

Download

Weiterstadt (ots)

Das 3. Polizeirevier bietet am Mittwoch (13.09.) allen interessierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern eine kostenlose Fahrradcodierung zur Diebstahlprävention an. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Rathauses in der Riedbahnstraße 6, vor dem dortigen großen Sitzungssaal statt. Für die Fahrradcodierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Terminvergabe ist am 22. und 23. August, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr, unter der Telefonnummer 06151/969-53400 möglich.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Schlüssel zum Akku mitzubringen. Bitte ermitteln Sie im Voraus auch die Rahmennummer des Zweirades. Diese finden Sie am Rad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrades eingeprägt. So ist die schnelle Zuordnung zur rechtmäßigen Eigentümerin oder dem rechtmäßigen Eigentümer möglich, etwa im Falle des Verlusts oder des Diebstahls. Die Maßnahme soll die Fahrräder für potenzielle Diebe unattraktiv machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell