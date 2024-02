Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Hannah A. und 15-jährige Lana F. vermisst

Fulda (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-jährige Hannah A. und 15-jährige Lana F. vermisst

Fulda. Die Polizei sucht nach Hannah A. aus Hilders und Lana F. aus Tann. Die beiden Mädchen werden seit Montag (19.02.) vermisst. Sie wurden gegen 13 Uhr letztmalig im Bereich des ZOB Fulda gesehen und sind seither unbekannten Aufenthalts. Nach momentanem Kenntnisstand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die beiden Vermissten zusammen unterwegs sind. In der Vergangenheit sollen sich die Beiden mitunter im Bereich des Stadtparks in Fulda oder der Ostlandstraße in Tann aufgehalten haben.

Die 15-jährige Lana F. ist circa 1,63 Meter groß, trägt eine Brille, hat lange, braune Haare, eine schlanke Statur und zwei Hörgeräte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Weste und weiße Turnschuhe der Marke Nike. Außerdem führte sie einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas mit sich.

Die 14-jährige Hannah A. ist circa 1,73 Meter groß, hat lange, blonde Haare und eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Baggy-Hose, ein schwarzes Sweatshirt, eine schwarze Weste und rote Turnschuhe. Auch sie soll einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas mit sich führen.

Personen, die Hinweis zu dem Aufenthaltsort der vermissten Mädchen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, die Polizeistation Hilders 06681/96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

