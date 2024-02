Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anruf eines Falschen Polizeibeamten - Wertgegenstände in Schotten abgelegt

Vogelsbergkreis (ots)

Anruf eines Falschen Polizeibeamten

Vogelsbergkreis. Am Dienstag (20.02.) riefen Betrüger bei einer 65-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis an und gaben sich als Polizeibeamte aus.

Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der vermeintliche Polizeibeamte die Vogelsbergerin, gegen 16 Uhr, Geld und Wertgegenstände in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrags in eine Tasche zu verpacken und in einem Gebüsch im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 103 / Bleichstraße in Schotten zur Abholung für einen angeblichen Polizisten zu deponieren.

Die bekannte Vorgehensweise:

Eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110, ruft an und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Einbrecher seien in der Nachbarschaft unterwegs. Die Polizei habe bereits einige der Täter festgenommen und dabei einen Zettel aufgefunden, auf dem die Adresse des Angerufenen und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit des Angerufenen und dessen Ersparnisse besorgt.

Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Sobald die Vermögenswerte greifbar und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, kommt ein Betrüger persönlich vorbei, um die Gegenstände abzuholen.

Polizei sensibilisiert:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen Erreichbarkeiten oder der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Zeugenaufruf

Zeugen, die möglicherweise gegen 16 Uhr im Bereich der Kreuzung K103 / Bleichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell