Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb erbeutet Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Die Shoppingtour einer 63-Jährigen Frau endete am Montagmittag mit einem Anruf bei der Polizei. Zwischen 12:40 Uhr und 13:15 Uhr "bummelte" sie in einem Einkaufscenter im Fackelrondell. Im Anschluss verließ die Frau das Center und begab sich in ein Lebensmittelgeschäft. Als sie dort ihre Einkäufe zahlen wollte, bemerkte die 63-Jährige, dass der Geldbeutel weg war. Das Portemonnaie hatte die Geschädigte zuvor in ihrer Handtasche verstaut. In dem Geldbeutel befanden sich unterschiedliche Dokumente, ihre Bankkarte und ein dreistelliger Geldbetrag. Die Beamten haben die Ermittlungen bezüglich des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell