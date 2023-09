Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Im Laufe des Montags ereigneten sich im Stadtgebiet zwei Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

Zunächst kam es gegen 13 Uhr in der Brandenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Die 23-jährige Radlerin fuhr auf dem Radweg in der Brandenburger Straße. Als sie die Einfahrt eines Baumarktes überqueren wollte, stieß sie gegen die Fahrzeugseite eines Opels. Der 80-jährige Autofahrer war gerade von der Brandenburger Straße, nach rechts in die Zufahrt zu dem Parkplatz abgebogen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige in ein Krankenhaus.

Gegen 22:30 Uhr krachte es dann erneut folgenschwer. Dieses Mal trafen sich ein Leichtkraftrad und ein Autofahrer in der Pariser Straße. Ein 31-jähriger fuhr mit seinem Opel Agila auf der Pariser Straße in Richtung Stadtmitte. Als er anschließend nach links in die Straße Am Rangierbahnhof abbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 17-jährige Zweiradfahrer war in dem Moment auf der Pariser Straße in Richtung Einsiedlerhof unterwegs. Durch den Aufprall und dem anschließenden Sturz verletzte sich der Biker schwer. Auch ihn brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung übernommen. |kfa

