POL-WOB: Frau wirft Flaschen auf Fahrbahn - Geschädigte gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

04.08.2023, 20.50 Uhr

Am Freitagabend wurden durch eine polizeilich bekannte 36 Jahre alte Person mehrere Glasflaschen auf die Heßlinger Straße geworfen. Die Polizei wurde gegen 20.55 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin alarmiert und war Minuten später vor Ort. Hier trafen die Beamten auf die 36-Jährige, die auf die Einsatzkräfte einen verwirrten Eindruck machte. Sie wurde in der Folge zur Dienststelle verbracht, wo sie durch einen Arzt in eine Fachklinik eingewiesen wurde.

Fahrzeugführer, die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug oder Reifen haben, sich beiden Beamten unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

