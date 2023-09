Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl: Mit Ablenkungsmanöver ausgetrickst

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Ablenkungsmanöver ist es Taschendieben am Montag in der Kerststraße gelungen, eine 80-Jährige zu bestehlen. In einem Drogeriemarkt sprach eine unbekannte Frau die Seniorin an, sie erkundigte sich nach Teesorten. Zum selben Zeitpunkt stand eine andere Frau hinter der 80-Jährigen. Die mutmaßliche Komplizin griff unbemerkt nach dem Geldbeutel im Trolley der Rentnerin. Erst an der Kasse fiel der 80-Jährigen der Diebstahl auf. Die Diebinnen erbeuteten 200 Euro und Bankkarten. Wegen des Diebstahls nahm die Polizei die Ermittlungen auf. |erf

