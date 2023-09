Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Wer hat am Montagmittag in der Leipziger Straße auf dem Parkplatz des CAP-Marktes einen Unfall beobachtet? Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Opel Combo, dann flüchtete der Verantwortliche von der Unfallstelle. An dem Kleinbus blieb ein Schaden zurück, den die Polizei auf mindestens 1.500 Euro schätzt. Die Beamten ermitteln jetzt wegen der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

