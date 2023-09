Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter "schlägt" mehrfach zu

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Mann hielt am frühen Sonntagmorgen die Polizei auf Trapp. Zunächst meldete sich um 3:20 Uhr ein 23-jähriger Mann und gab an, in der Marktstraße gerade attackiert worden zu sein. Laut seinen Angaben war er Teil einer dreiköpfigen Gruppe, als sich eine Person plötzlich von hinten näherte und ihn zu Boden riss. Danach trat der Mann ihm an den Kopf und rannte davon. Etwa 20 Minuten später bekamen die Ordnungshüter erneut einen Anruf. Dieses Mal aus der Straße Rittersberg. Hier schlug der Unbekannte einem 40-Jährigen ohne erkennbaren Grund ins Gesicht. Der Getroffene fiel zu Boden. In beiden Fällen beschrieben die Geschädigten, den Täter wie folgt: Er sei zwischen 25 und 30 Jahre alt, wäre etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hätte schulterlanges Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er ein rot-weiß kariertes Hemd. Durch den Angriff verletzten sich beide Opfer. Der 40-jährige Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

