Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: BAB 20 nach Unfall auf Höhe Wismar für eine Stunde voll gesperrt

Wismar (ots)

Ein Verkehrsunfall führte am späten Freitagabend zu einer einstündigen Vollsperrung der BAB 20 im Bereich Wismar in Fahrtrichtung Rostock. Gegen 22:15 Uhr befuhren am 23.09.2022 ein Kleintransporter Mercedes Sprinter und eine Sattelzugmaschine die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Wismar-Mitte und Kreuz Wismar in Fahrtrichtung Rostock. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der Kleintransporter auf die Sattelzugmaschine auf. In der weiteren Folge blieb der Mercedes Sprinter kurz vor der Mittelschutzplanke auf dem Überholfahrstreifen und Hauptfahrstreifen, quer zur Fahrbahn, liegen. Die Sattelzugmaschine kam etwa 150m hinter der Unfallstelle auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Unfall verteilten sich die Fahrzeugteile auf der gesamten Fahrbahn in Richtung Rostock, so dass umgehend eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Zur Unfallaufnahme, Beräumung der Fahrbahn und Bergung des Kleintransporters dauerte die Vollsperrung bis 23:20 Uhr an. Bis 23:50 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Anschluss konnte die BAB 20 in Richtung Rostock wieder freigegeben werden. Beide Fahrer blieben unverletzt und waren nicht beeinträchtigt. Zur Unterstützung der Maßnahmen vor Ort waren 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dorf Mecklenburg und Beidendorf im Einsatz. Der Unfallschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

