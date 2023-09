Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb erbeutet Kartenetui

Kaiserslautern (ots)

Eine 21-jährige Frau erstattete am Sonntagabend Anzeige bei der Polizei. Der Grund hierfür: Ein Kartenetui in ihrer Handtasche war verschwunden. Darin befanden sich neben Führerschein und Krankenkassenkarte auch die Bankkarte der Geschädigten. Zu allem Unglück konnte die Frau feststellen, dass bereits ein dreistelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Gegenüber den Beamten gab die 21-Jährige an, dass sie zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 6 Uhr in der Stadt feiern war. Hierbei suchte sie verschieden Lokalitäten im Stadtgebiet auf. Der unbekannte Täter schlug wohl im Laufe der Nacht zu. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und/oder Angaben zu der unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell