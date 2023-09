Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche geraubt

Kaiserslautern (ots)

Diesen Schock wird eine 49-Jährige vermutlich so schnell nicht vergessen. Am frühen Sonntagmorgen machte sich die Frau auf den Nachhauseweg. In der Ziegelstraße packte ein unbekannter Mann die Geschädigte von hinten und entriss ihr die Handtasche. Im Anschluss rannte die Person davon. In der Tasche befand sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten, auch das Mobiltelefon der 49-Jährigen sowie ein dreistelliger Geldbetrag. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben. Er sei etwa 1,75 Meter groß, athletisch und hatte kurze dunkelblonde Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

