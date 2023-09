Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Grundlos Personen angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, 10.09.2023 kam es zu zwei Angriffen durch einen unbekannten Täter. Gegen 03:20 Uhr griff dieser unvermittelt einen 22-jährigen Mann, welcher Mitglied einer insgesamt dreiköpfigen Gruppe war, von hinten an. Er packte und warf ihn zu Boden, wo er ihm einmal gegen den Kopf trat. Hiernach rannte der Täter weg. Der Mann wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen 03:40 Uhr schlug der gleiche bisher unbekannte Mann in der Straße Rittersberg einem 40-jährigen Mann unvermittelt in das Gesicht, woraufhin dieser umfiel und mit dem Hinterkopf aufschlug. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Täter in beiden Fällen wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, normale Statur, schulterlange Haare, rot-weiß kariertes Hemd Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

