Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angestellte bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 09.09.2023 gegen 17:05 Uhr wurde eine Angestellte eines Schuhgeschäftes im Fackelrondell bestohlen. Ein bisher unbekannter Täter gelangte unter einem Vorwand in die Lagerräumlichkeiten des Geschäftes. Dort entwendete er einen niedrigen Geldbetrag aus einer Handtasche, welche der Angestellten gehörte. Der Mann wurde im Lager angetroffen und durch den Sicherheitsdienst aus dem Geschäft verwiesen. Erst hiernach fiel der Angestellten der Diebstahl auf. Jedoch war der Mann nicht mehr aufzufinden. Er war ca. 20-30 Jahre alt, hatte buschiges Haar, welches an den Seiten rasiert war. Bekleidet war er mit einem rot-karierten Hemd, weißem T-Shirt und einer dunklen Hose. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell