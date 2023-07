POL-LM: +++ Einbrecher festgenommen +++ Drogenhändler festgenommen - Sicheres Limburg zeigt Wirkung +++ Betrunkener Autofahrer ruft Polizei +++ Rollerfahrer flüchtet nach Unfall +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher festgenommen,

Limburg, Schiede, Dienstag, 04.07.2023, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei einen Einbrecher in Limburg kurz nach seiner Tat festgenommen. Ein Anwohner rief die Polizei gegen 01:30 Uhr in die Werner-Senger-Straße, da er beobachtete hatte, wie ein Mann sich auf der Baustelle der ehemaligen Sparkasse an etwas zu schaffen machte. Als die Streifen der Polizei kurz darauf eintrafen, ergriff der Mann hastig die Flucht von der Baustelle. Er wurde zu Fuß und mit einem Streifenwagen verfolgt, zudem konnte er über die Videoschutzanlage gesehen werden. In einem Hinterhof konnte der Flüchtige schließlich festgenommen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 35-Jährige zuvor gewaltsam in ein Nagelstudio in der Straße "Schiede" eingedrungen war und dort unter anderem die Registrierkasse entwendet hatte. An dieser hatte er sich dann auf dem Baustellengelände zu schaffen gemacht. Eine Streife brachte den Einbrecher zur Polizeistation, wo ihm aufgrund seines vorangegangenen Drogenkonsums eine Blutprobe von einer Ärztin entnommen wurde. Anschließend brachten die Beamten den Mann in einer Gewahrsamszelle unter, die weiteren Maßnahmen wird die Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft übernehmen. Hinweise werden auch zu diesem Fall unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Drogenhändler festgenommen - Sicheres Limburg zeigt Wirkung, Limburg, Juni 2023

(wie) Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes "Sicheres Limburg" gelang es der Polizei im Juni einen Drogenhändler festzunehmen, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Beamte der Polizeistation Limburg kontrollierten in der Nacht vom 20. auf den 21.06.2023 einen 26-Jährigen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf einem Fahrrad fuhr. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten 26 vorportionierte Verkaufseinheiten Haschisch und stellten diese sicher. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Limburg angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte weitere Betäubungsmittel gefunden werden. Da der 26-Jährige bei den Kontrollen "Sicheres Limburg" schon mehrfach im Zusammenhang mit illegalen Betäubungsmitteln aufgefallen war, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Haftrichterin am Amtsgericht Limburg vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er ist bereits der dritte Tatverdächtige, der aufgrund der Kontrollen "Sicheres Limburg" in Haft gebracht werden konnte.

3. Diebe beschädigen Automaten,

Limburg-Staffel, Schirlinger Feld, Sonntag, 02.07.2023, 22:30 Uhr bis Montag, 03.07.2023, 10:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter versucht einen Eierautomaten an einem Bauernhof bei Limburg aufzubrechen. Der Dieb hatte im Laufe der Nacht das Grundstück am Schirlinger Feld betreten und sich zu dem frei stehenden Automaten begeben. Der Versuch den Automaten aufzuhebeln scheiterte zwar, es entstand aber ein Sachschaden von circa 500 EUR. Der Unbekannte entkam unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Betrunkener Autofahrer ruft Polizei,

Limburg, Brüsseler Straße, Dienstag, 04.07.2023, 03:35 Uhr

(wie) Wegen eines Reifenschadens rief ein betrunkener Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Limburg die Polizei und wurde festgenommen. Der 22-Jährige war mit einem VW zu einer Tankstelle an der Brüsseler Straße gefahren, wo er einen Schaden an einem Reifen sah, den er offenbar als Vandalismusschaden einordnete. Daher rief er die Polizei, um die Sache anzuzeigen. Eine Streife nahm sich dem Sachverhalt an und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie von dem ganz offensichtlich stark betrunkenen Autofahrer empfangen wurden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2,8 Promille an. Der kooperative und geständige 22-Jährige wurde daher vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe und die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Rollerfahrer flüchtet nach Unfall,

Hadamar, Radweg Alte Chaussee und K 478, Sonntag, 02.07.2023, 19:15 Uhr

(wie) Ein Motorrollerfahrer hat am Sonntagabend bei Hadamar einen Unfall verursacht, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde und ist danach von der Unfallstelle geflohen. Ein 57-Jähriger war gegen 19:15 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg zwischen der Alten Chaussee und der K 478 unterwegs. Circa 250 Meter nach dem Ortsrand kam ihm hierbei ein Motorroller aus Richtung Offheim entgegen. Beim aneinander Vorbeifahren kam es zu einer Kollision, bei welcher der Radfahrer zu Fall kam und verletzt wurde. Der Motorrollerfahrer hielt kurz an und sah sich um, setzte dann allerdings einfach seine Fahrt nach Hadamar fort und kümmerte sich nicht um den Verletzten. Die Polizei sucht nun nach dem schwarzen Motorroller mit zwei leicht milchigen Scheinwerfern und einem schwarzen Versicherungskennzeichen. Der Fahrer soll 160 bis 170 cm groß und mit einem schwarzen Helm und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem habe der Mann "südländisch" ausgesehen und habe markante Augenbrauen gehabt. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Polizei Info-Stand zum Wohnungseinbruch, Bad Camberg, Marktplatz, Freitag, 07.07.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Freitag wird die Polizei einen Informationsstand auf dem Marktplatz in Bad Camberg aufbauen. Im Rahmen der Wohnungseinbruch-Prävention der hessischen Polizei stehen allen Interessierten die Spezialistinnen und Spezialisten der Limburger Polizei von 10 Uhr bis 12 Uhr auf dem Marktplatz zur Verfügung. Die Polizei freut sich auf alle Besucher des Informationsstandes in Bad Camberg und wird Informationen zum Schutz der eigenen vier Wände, aber auch zur Prävention vor Betrügern bereithalten.

