PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Körperverletzung auf dem Bolzplatz, Zigarettenautomat aufgebrochen, Diebstahl aus Garage

Limburg (ots)

Körperverletzung

Ort: Limburg, Bolzplatz Tal Josaphat

Zeit: Freitag, 30.06.2023, 22.10 Uhr

Ein in Finnland wohnender 18 - jähriger, der zurzeit in Limburg bei einem Bekannten zu Besuch ist, wurde Opfer einer Körperverletzung. Der junge Mann hat auf dem Bolzplatz mehrere Gleichaltrige kennengelernt und mit diesen etwas getrunken. Dabei kam es mit einem jungen Mann zu einem Streit. In dessen Verlauf ihn der bisher unbekannte Mann mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt hat. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - Ca. 17 Jahre alt - Afghanische Herkunft - 175 cm groß - schmal - trug braune Basecap - weiße Nike Turnschuhe - führte eine Umhängetasche mit

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Automat

Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße 33, Höhe Bushaltestelle Tatzeit: Samstag, 01.07.2023, 00:17 Uhr

Am Samstag, dem 01.07.2023, um 00:17 Uhr wurde gemeldet, dass ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Ein unbekannter Täter hatte den Automaten mittels eines Hebelwerkzeuges geöffnet und die Zigaretten, sowie das darin befindliche Bargeld entwendet. Die genaue Summe des Stehlgutes ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 EUR. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 93860 entgegen.

Diebstahl aus Garage

Tatort: 65594 Runkel-Arfurt, Am Steinernen Haus Tatzeit: Freitag, 30.06.2023 20:00 Uhr - Samstag, 01.07.2023 08:00 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück und öffneten die Tür einer unverschlossenen Garage. Es wurden ein Rasenmäher, drei Kettensägen sowie weitere Elektrowerkzeuge entwendet. Die Höhe des Stehlguts beträgt ca. 2500 EUR. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471 93860 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell