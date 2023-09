POL-PPWP: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubscharuber im Einsatz

Kaiserslautern (ots) - Ein unbekannter Mann hielt am frühen Sonntagmorgen die Polizei auf Trapp. Zunächst meldete sich um 3:20 Uhr ein 23-jähriger Mann und gab an, in der Marktstraße gerade attackiert worden zu sein. Laut seinen Angaben war er Teil einer dreiköpfigen Gruppe, als sich eine Person plötzlich von hinten näherte und ihn zu Boden riss. Danach trat der Mann ihm an den Kopf und rannte davon. Etwa 20 ...

mehr