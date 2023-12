Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin - Ratingen -2312045

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 11. Dezember 2023, verschaffte sich ein falscher Wasserwerker Zutritt zu einer Wohnung einer 88-Jährigen. Er stahl Bargeld und entkam unerkannt. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr klingelte ein Mann an der Tür einer 88-jährigen Ratingerin. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und gab vor, die Wasserleitungen prüfen zu müssen. Er bat die Seniorin um Mithilfe und forderte sie auf, im Badezimmer das Wasser zu kontrollieren. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Dame fest, dass ihr Schlafzimmer durchsucht und Bargeld entwendet worden war.

Folgerichtig alarmierte die Ratingerin die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell