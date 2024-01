Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Weimarer Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 52-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Für das Fahrzeug lag kein gültiger Versicherungsschutz vor. Außerdem reagierte ein bei dem 52-Jährigen durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 52 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)

