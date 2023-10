Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand eines Einfamilienhauses in Luttringhausen - Polizei ermittelt

Bad Münder/ Luttringhausen (ots)

In der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf heute (18.10.2023), kam es gegen 01:55 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Kortendal" in Luttringhausen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde eine Anwohnerin auf den Brand aufmerksam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von ca. 70.000EUR. Das Objekt, welches zurzeit nicht mehr bewohnt werden kann, war zum Brandzeitpunkt verlassen, sodass kein Personenschaden entstand. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell