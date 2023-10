Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl eines Wohnwagens - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Im Zeitraum von Freitag (13.10.2023), gegen 19:00 Uhr, auf Samstag (14.10.2023), gegen 13:00 Uhr, kam es in der Klütstraße in Hameln zu einem Diebstahl eines Wohnwagens. Bislang unbekannte Täter entwendeten diesen von einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des dortigen Tierheims. Es handelt sich um einen weißen Anhänger der Firma "Fendt". Der Schaden beläuft sich auf ca. 38.000EUR.

Personen, die in dem Tatzeitraum relevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

