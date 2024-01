LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilmenau (ots) - Die Schaufensterscheibe eines Tattoostudios in der Wümbacher Straße in Gräfinau-Angstedt beschädigten Unbekannte am Neujahrstag zwischen 0.00 Uhr und 12.00 Uhr mittels Pyrotechnik. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0000466/2024) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte ...

