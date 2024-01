LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Gegen 23.00 Uhr am 31.12.2023 kontrollierten Polizeibeamte einen 44-jährigen Audi-Fahrer in der Brunnenstraße. Dieser wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf, so dass er zu Beweiszwecken einer Blutentnahme zugeführt werden sollte. Dieser verweigerte sich der Mann, so dass die Blutentnahme in einem Krankenhaus unter Zwang durchgeführt wurde. Der 44-Jährige führte den Pkw zudem ohne gültige Fahrerlaubnis und konnte auch keinen ...

mehr