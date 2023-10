Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Polizeibeamte im Einsatz verletzt

Sundern (ots)

Am Donnerstagabend fuhren zwei Polizeibeamte aus Sundern zu einem Einsatz am Holter Weg in Sundern. Ersten Erkenntnissen nach sollte sich dort ein Ehepaar streiten. Der Mann, ein 38-jähriger Sunderner, verhielt sich den Polizisten gegenüber sofort verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf griff er die Polizeibeamten an. Infolgedessen musste der 38-Jährige durch die Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Tatverdächtige leistete massiven Widerstand. Er schlug, trat und biss beide Polizisten. Dadurch erlitten beide Polizisten mehrfache Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie sind beide nicht dienstfähig. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und wegen seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

